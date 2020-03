Ballando con le stelle 2020, Vittoria Schisano concorrente

Emergono nuovi dettagli sul cast di Ballando con le stelle 2020, il popolare show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che riaprirà i battenti dal 28 marzo. Nel corso della trasmissione di Marco Liorni Italia Sì è stata svelata l’entità di uno dei Vip che si cimenterà con le sfide di ballo della trasmissione del sabato sera di Rai 1: si tratta di Vittoria Schisano, attrice classe 1983.

Vittoria, nata Giuseppe Schisano, è originaria di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Nel 2011, all’età di 28 anni, ha annunciato di aver intrapreso il percorso – oggi concluso – di cambiare genere e diventare donna. Un lungo percorso che l’ha portata ad essere la persona che è oggi. Nel 2005 esordisce nella miniserie con Lando Buzzanca Mio figlio. Nella stagione 2008-2009 l’allora Giuseppe Schisano riceve il premio come miglior attore esordiente per la sezione fiction e TV, mentre nel 2010 torna ad interpretare Damien nel seguito di Mio figlio, dal titolo Io e Mio Figlio – Nuove Storie per il Commissario Vivaldi, sempre su Rai 1.

Nel frattempo Giuseppe porta avanti il suo percorso di cambiamento che lo porta a diventare Vittoria: prende parte a film come Tutto tutto niente niente e Outing – Fidanzati per sbaglio. Nel 2018 torna in tv in un episodio della serie I Bastardi di Pizzofalcone. L’anno seguente è nel cast della storica soap Un posto al sole. Prende parte infine al film di Di Lallo Nati 2 volte. Recentemente, in un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, ha annunciato di essere fidanzata con Donato.

