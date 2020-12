Scontro Boschi-Gruber in tv, la replica di Giulio Berruti alla giornalista

L’attore Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, difende la sua compagna dopo lo scontro che la deputata di Italia Viva ha avuto in tv con Lilli Gruber. Nel corso di Otto e Mezzo, infatti, la giornalista ha mostrato alla Boschi una foto apparsa sul settimanale di Chi in cui lei e Berruti erano immortalati senza mascherina, o meglio, come ha precisato la Boschi, con la mascherina abbassata. Un gesto, come ha ricordato la Gruber, per il quale alcune persone hanno dovuto pagare multe salatissime. A intervenire sulla questione ora è lo stesso Berruti che sul suo profilo Instagram si è rivolto direttamente alla giornalista scrivendo: “Cara Lilli, il Dpcm dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia. Un tuo ammiratore”.

L’attore ha quindi allegato un estratto del Dpcm con le misure anti-Covid in cui vi è scritto che l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto vi è quando “ci si trovi in prossimità di persone non conviventi”. Nel corso del programma di La7, la Boschi aveva puntualizzato: “Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Eravamo all’aria aperta ed eravamo solo noi due, congiunti”. L’ex ministra, poi, aveva chiuso la questione spazientita: “Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina”.

