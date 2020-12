Maria Elena Boschi, duro scontro con Lilli Gruber in diretta TV

Maria Elena Boschi apostrofa Lilli Gruber: “Anziché parlare della mia mascherina, parliamo del Recovery Fund?”

Maria Elena Boschi ospite a Otto e mezzo su La7 ha apostrofato Lilli Gruber, che ha voluto parlare sottilmente della sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti portando a galla un episodio che è stato protagonista delle pagine del settimanale “Chi”: la capogruppo alla Camera di Italia Viva è stata fotografata insieme al suo compagno senza mascherina, o meglio, come precisa la Boschi, con la mascherina abbassata. La Boschi ha immediatamente puntualizzato: “Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Eravamo all’aria aperta ed eravamo solo noi due, congiunti”. La Gruber però le ha ricordato come altre persone abbiano dovuto pagare una multa per il suo stesso gesto. La Boschi, spazientita, ha allora contrattaccato: “Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina”. La Gruber però non ci sta e così la rimette al suo posto: “Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni”. Qui il video.



Terminata la puntata, la Boschi ha poi pubblicato un tweet: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”.

