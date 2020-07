Giulio Berruti su Maria Elena Boschi: “Sono innamorato”

Giulio Berruti rompe il silenzio sulla relazione con Maria Elena Boschi. L’attore, ospite del programma di Rai1 “C’è tempo per…” condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, ha dichiarato: “Sono innamorato? Sì, lo sono. È inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più”, ha detto e rivolgendosi alla padrona di casa con tono scherzoso ha aggiunto: “Mi vendicherò per la tua domanda!”.

“Siamo una bellissima coppia, vi ringrazio che tutti voi tifate per noi. Avremo modo poi di parlarne ma è qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare. Sono molto riservato da quel punto di vista”, ha aggiunto Giulio Berruti.

Anche al settimanale F, l’attore romano aveva confessato: “Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”.

“Sono un uomo passionale, affettuoso. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America”, ha aggiunto.

