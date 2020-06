Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: la reazione di Matteo Renzi

La parlamentare Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti sono usciti allo scoperto. E la loro storia d’amore avrebbe provocato in Italia Viva un po’ di fastidio. A dirlo è Dagospia che racconta in un retroscena le reazioni di Matteo Renzi ed Ettore Rosato alle foto che ritraggono la Boschi paparazzata in atteggiamenti piuttosto intimi insieme al nuovo fidanzato.

La presunta coppia è stata beccata dai settimanali Chi e Diva & Donna dapprima a cena fuori nella Capitale, poi in una gita fuori porta in sella alla motocicletta e, questa volta, nuovamente al ristorante dove, a fine serata, è scattato il bacio.

Matteo Renzi, scrive il sito di Roberto D’Agostino, avrebbe alzato il telefono e “redarguito l’ex pupilla Maria Elena: sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island. Non è possibile che in un momento così per l’Italia, in cui Salvini viene impalato per delle ciliegie, la numero due del partito faccia notizia solo per gli sguardi al testosterone che scambia con un attore che peraltro un tempo si professava grillino duro e puro”.

Secondo quanto riporta Dagospia il leader di Italia Viva avrebbe anche minacciato di toglierle l’incarico di capogruppo alla Camera. Ma la Boschi “avrebbe ribattuto alla reprimenda di questi maschi alfa, beta e omega che si mettono di traverso ai suoi sentimenti”, scrive il sito.

