Maria Elena Boschi e Giulio Berruti ancora una volta insieme: cena a lume di candela a Roma

Maria Elena Boschi, cena a lume di candela con l’attore Giulio Berruti

I paparazzi del settimanale Chi hanno pizzicato l’ex ministro Maria Elena Boschi in compagnia dell’attore Giulio Berruti in quel di Roma. I due erano a cena fuori, seduti a un tavolino della Taverna Trilussa (nella capitale). Una cena a lume di candela, consumatasi all’aperto tra risate e scambio di confidenze, una sintonia immortalata dall’obiettivo dei paparazzi e che ha fatto il giro del web, alimentando il dubbio: che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia?

Entrambi single, Giulio Berruti da poco ha messo un punto alla storia con Francesca Kirchmair (come ha spiegato alle telecamere di Vieni da me) e ha deciso di trascorrere una piacevole serata in compagnia di un’amica: e se fosse qualcosa di più? La verità è che la Boschi e Berruti sono stati spesso avvistati insieme nell’ultimo anno, in tanti hanno immaginato che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. I due, però, hanno sempre messo un freno alla lingua del gossip, smentendo qualsiasi coinvolgimento romantico. Ma, ora che Berruti è tornato sulla piazza, il dubbio che tra l’attore e la parlamentare possa esserci qualcosa di più è tornato a galla. Ed è qui che entra in gioco l’occhio indagatore di Alfonso Signorini: i paparazzi di Chi hanno immortalato un momento che trasuda romanticismo da tutte le parti. La Boschi, con un look total black e un rossetto rosso fuoco sulle labbra, appare disinvolta e felice mentre chiacchiera con Berruti.

Su Instagram, Chi magazine ha spiegato: “Intanto, a Roma, cena romantica a lume di candela tra l’ex ministro Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti: la loro amicizia sta diventando sempre più stretta e non nascondono il piacere di stare insieme”. Attualmente, nessuno dei due ha confermato né smentito il flirt.

