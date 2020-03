Giulio Berruti e i post contro il Governo: tutta colpa di Maria Elena Boschi?

Giulio Berruti contro il Governo: “colpa” di Maria Elena Boschi?

“Cerco sempre di non parlare di politica, nonostante sia poi di fatto una mia grande passione”. Sono le parole di Giulio Berruti, popolare attore televisivo italiano, che in questi giorni dal suo profilo Instagram lancia appelli al buonsenso, relativamente alla questione Coronavirus, assieme a strali più o meno espliciti al governo. Pubblica storie con articoli fortemente critici con il premier Giuseppe Conte, di quelli che lo chiamano “Giuseppi” e che si concludono con “aridatece Bertolaso!”. Pubblica post duri contro la linea malferma tenuta dall’esecutivo, in particolare in relazione alla fuga di notizie sul decreto di restrizione della Lombardia, sottolineando, pur con qualche punto esclamativo e interrogativo di troppo, che sta facendo più Chiara Ferragni (con la sua raccolta fondi per il San Raffaele) del Presidente del Consiglio. La foto ha una didascalia ermetica: “Emergenza finita, governo a casa”.

Incompetenti, pericolosi, governo a casa, vogliamo Bertolaso. Vi ricorda qualcuno che non sia Matteo Salvini? Certo, l’altro Matteo, il leader di Italia Viva. Tutto ciò è curioso non tanto perchè l’opinione di un attore possa essere più o meno autorevole, ma perchè nonostante la “grande passione” per la politica di Giulio Berruti, di fatto, l’unico risultato che si ottiene cercando su Google “Giulio Berruti” e “politica” siano le foto della sua liaison con Maria Elena Boschi. Con l’ultimo ritorno di fiamma, uno dice i casi, proprio tre o quattro giorni fa sulle spiagge di Fregene. Due giorni dopo, sempre per caso, la pubblica discesa in campo dell’attore a mezzo social. Evidentemente Italia Viva, dopo aver visto gli ultimi sondaggi che la danno al 3,5 per cento, ha deciso di passare al contrattacco. Considerando il numero dei votanti alle ultime elezioni, i 225 mila fan dell’attore su Instagram costituiscono quasi un punto percentuale. Niente male vero?

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Umbria, bufera sulla Lega: festa con 60 persone nonostante il Coronavirus I governatori del Sud minacciano l'arresto per chi scappa dalle zone rosse Piemonte, il governatore Cirio positivo al Covid-19: "Sta bene"