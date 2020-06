Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più: il primo bacio in pubblico | FOTO

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più: il primo bacio in pubblico

Non sono più soltanto pettegolezzi a quanto pare. Il settimanale Chi continua a inseguire la storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La presunta coppia è stata beccata dapprima a cena fuori nella capitale, poi in una gita fuori porta in sella alla motocicletta e, questa volta, nuovamente al ristorante, ma in compagnia di una terza persona: il papà del Berruti. Quello che sembrava quindi essere un semplice pettegolezzo si sta trasformando in realtà, soprattutto se l’obiettivo della fotocamera pizzica i diretti interessanti impegnati a scambiarsi un tenero bacio per le strade di Roma.

Si vocifera che la relazione tra l’ex ministro e l’attore vada avanti da tempo, quindi non stupisce anche una dovuta presentazione in famiglia e questo spiegherebbe perché a cena con la coppia fosse presente anche il papà di Berruti. I paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno immortalato la coppia a cena fuori, poi a passeggiare con il cane e infine il tanto atteso primo bacio in pubblico.

Già un anno fa, i due erano stati immortalati insieme in occasione di un party per il Salone del Mobile a Milano ma, dopo le romantiche gite in moto e le cene a lume di candela, il pettegolezzo sembra essersi tramutato in concreta realtà. Berruti, seguitissimo sui social, è reduce da una storia d’amore con Francesca Kirchmair, naufragata di recente. L’attore ne aveva parlato da poco con Caterina Balivo a Vieni da me, spiegando la crisi in corso e ricordando anche l’altra ex, Anna Safroncik. “Sono stato fidanzato per tre anni con una ragazza austro-svizzera, con la quale ho anche convissuto negli Stati Uniti ma oggi il nostro rapporto è in pausa. È stato un rapporto molto bello, poi si vedrà”. La Boschi, invece, è single da tempo. Adesso che entrambi hanno il cuore libero, la conferma di una storia d’amore da parte di entrambi (dopo le continue smentite) sarebbe ben gradita.

