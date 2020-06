Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in moto insieme al mare: gita romantica?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti beccati di nuovo insieme: gita in moto

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti nuovamente beccati insieme dai paparazzi del settimanale Chi. Da tempo ormai si vocifera che tra la parlamentare e l’attore ci sia del tenero. Soltanto qualche settimana fa, i paparazzi del giornale diretto da Alfonso Signorini avevano immortalato la coppia d’amici a cena fuori in un ristorante della capitale, ma questa volta l’obiettivo mostra immagini decisamente più dolci. Entrambi attualmente single, l’ex ministro e l’attore continuano a sostenere di essere semplici amici.

Ma le immagini di Chi raccontano una storia diversa: dopo la cena a lume di candela a Roma, la coppia si è concessa una gita fuori porta in motocicletta, un pranzo al mare, tra sguardi e sorrisi complici. Le fotografie, riportate in anteprima da Dagospia, saranno pubblicate all’interno del prossimo numero di Chi, in arrivo in edicola mercoledì 17 giugno. Tra Berruti e la Boschi sembra crescere il feeling, ma continueranno a sostenere di essere semplici amici? In attesa di smentite, lasciamo parlare le immagini.

