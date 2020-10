Giulio Berruti a Verissimo: “La prima sera insieme Maria Elena Boschi mi ha chiesto di pregare”

“La prima sera che abbiamo passato insieme mi ha chiesto di pregare”: così l’attore Giulio Berruti racconta la prima notte trascorsa con la sua fidanzata, l’ex ministro Maria Elena Boschi. L’interprete ha esternato per la prima volta i suoi sentimenti nei confronti della deputata di Italia Viva al programma Verissimo, il rotocalco in onda ogni sabato su Canale 5, di cui è stata proposta un’anticipazione. “Sono felice – ha dichiarato Berruti – Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. È speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza”.

L’attore racconta di aver visto la Boschi per la prima volta fuori da un cinema, anche se poi sono passati tre anni dal loro secondo incontro. “Finito il lockdown e io aver terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale”. Berruti poi racconta qualcosa in più della sua compagna. “Maria Elena è una persona molto dolce, dalla forte umanità. È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto”.

“Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica” aggiunge l’interprete che poi racconta un aneddoto: “La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati”.

Leggi anche: 1. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più: il primo bacio in pubblico | FOTO / 2. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in moto insieme al mare: gita romantica? / 3. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti ancora una volta insieme: cena a lume di candela a Roma

Potrebbero interessarti Ascolti tv venerdì 30 ottobre: Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip, Titolo V Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la quattordicesima puntata, i nominati oggi (30 ottobre) Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato?