Sanremo 2020, ufficializzato il costo dei biglietti. Scoppia la bufera: “Prezzi esorbitanti”

Sanremo 2020 biglietti: costo, come e dove acquistarli

È scoppiata la polemica attorno al costo dei biglietti per assistere a Sanremo 2020. I prezzi dei ticket e degli abbonamenti per seguire la 70esima edizione del festival della Canzone italiana sono stati ufficializzati sul sito ed è già partita l’indignazione sui social per il costo “proibitivo” e “impopolare” dei biglietti.

Il Festival di Sanremo 2020 si terrà come sempre al teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio, ma i biglietti saranno acquistabili dall’8 al 14 gennaio (in prevendita dalle ore 9 alle 14).

Il costo dell’abbonamento per Sanremo, fissato in accordo con il comune ligure, è di 672 euro per i posti in galleria; per la platea, invece, la cifra si raddoppia a 1290 euro.

I biglietti singoli per partecipare alle prime quattro serate si aggirano sui 100 euro, che lievitano a 320 per la serata finale.

In platea, invece, ogni biglietto singolo ammonta a 180 euro sempre per le prime 4 serate, per la finale di Sanremo 2020 in platea costeranno 660 cadauno.

Gli abbonamenti alle 5 serate potranno essere prenotati esclusivamente attraverso una scheda compilabile on-line.

Sanremo 2020, lo speciale di TPI sulla 70esima edizione del Festival della Canzone italiana

Sanremo 2020, è ufficiale: Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston tutte le cinque serate