Sanremo 2020, Tiziano Ferro al Festival in tutte le cinque serate

Colpaccio di Amadeus: Tiziano Ferro sarà sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo in tutte le cinque serate. Una notizia che era nell’aria da qualche tempo, e che adesso è ufficiale. A dare la conferma è stato proprio il conduttore e direttore artistico di questa 70esima edizione, Amadeus, che soltanto ieri ha presentato la finale di Sanremo Giovani.

Sanremo 2020 inizia dunque a prendere forma. Annunciati gli otto giovani cantanti che prenderanno parte al Festival nella categoria Nuove Proposte, bisognerà attendere il 6 gennaio prossimo per conoscere la lista ufficiale dei 20 Big.

Per i fan di Tiziano Ferro quella di oggi è una notizia speciale. Il cantante di Latina sarà infatti sul palco dell’Ariston in tutte e cinque le sere del Festival, diventando così parte integrante del cast. C’è da dire che ancora non è stato ben specificato il ruolo che avrà Ferro all’interno della kermesse.

Il regolamento di Sanremo 2020

Sarà infatti un vero e proprio co-conduttore al fianco di Amadeus o farà soltanto alcuni interventi musicali? Una cosa è certa: quello di Tiziano Ferro è il primo nome ufficiale del cast di questo Sanremo, ed è sicuramente un colpaccio che alza le aspettative nei confronti di questa settantesima edizione.

Per quanto riguarda invece la parte femminile, prende piede l’ipotesi, come detto dallo stesso Amadeus, della presenza di 10 donne sul palco dell’Ariston, due per sera. Qualche certezza in più, invece, riguarda gli ospiti che prenderanno parte al Festival.

Già annunciati, infatti, alcuni nomi importanti come Fiorello e Roberto Benigni. L’ospite internazionale sarà il cantante Lewis Capaldi, mentre sul palco dell’Ariston tornerà anche la storica coppia Al Bano e Romina Power. Saltata invece l’ospitata di Jovanotti, che in quei gironi sarà impegnato in un viaggio in Perù.