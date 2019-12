Sanremo 2020, Amadeus conferma le conduttrici: saranno 10

Il Festival di Sanremo 2020 promette già numeri stratosferici, ancor prima della partenza ufficiale. Il conduttore di quest’edizione, Amadeus, ha annunciato che al suo fianco ci saranno ben 10 donne a co-condurre le serate del Festival.

Dieci donne dal mondo dello spettacolo (e non solo), due per ogni sera, che lo accompagneranno in quest’importante percorso artistico sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2020: tutte le conduttrici di Amadeus

Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore artistico ha così confessato chi lo accompagnerà a Sanremo 2020.

“Ho sempre detto che immaginavo un Sanremo imprevedibile, e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione. Voglio serate che non siano una copia dell’altra”, ha spiegato Amadeus.

“Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla sera precedente. Penso a un Sanremo numero 70 all’insegna della donna”.

Il conduttore di Sanremo non si preoccupa affatto delle critiche e infatti ha specificato: “Non è dieci ragazze per me; non c’è un beato tra le donne… Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento. Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia a Sanremo sei criticabile: c’è sempre qualcuno che ti dice che la potevi fare meglio e in maniera diversa”.

Ma di chi parlerà? Tra i nomi papabili finora, i più quotati sono Diletta Leotta, Simona Ventura, Antonella Clerici, Chiara Ferragni, Vanessa Incontrada, Silvia Toffanin, Georgina Rodriguez e Monica Bellucci. Quest’ultima avrebbe dichiarato: “Sanremo? La verità è che mi hanno fatto una proposta molto carina. Adesso bisogna vedere i tempi: ci sono gli impegni di lavoro e soprattutto le mie bambine”.

Il regolamento di Sanremo 2020

Sanremo 2020, i papabili ospiti secondo Amadeus

Soltanto pochi giorni fa, durante una puntata di Che Tempo Che Fa, l’attore Roberto Benigni si era annunciato come uno degli ospiti sul palco dell’Ariston: “Sanremo per è una fiaba, io non so se Amadeus ci sarà, ma io ci sarò”.

In più, Amadeus aveva parlato anche della possibilità di avere Fiorello per qualche sera: “Ci siamo ripromessi di parlarci tra pochi giorni, dopo la fine del suo impegno con RaiPlay. Lui non è solo un ospite, oltre a essere un fenomenale showman per me è come un fratello: io gli consegno la copia delle chiavi dell’Ariston e lui potrà entrare e uscire dal palco quando vuole, per questo mi auguro che ci sia per più sere. La sua imprevedibilità è il valore aggiunto di questo Festival”.