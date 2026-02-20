Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:29
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Pucci contro Fiorello: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Io pseudo-comico? Ho vinto il biglietto d’oro”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Continua lo scontro tra i due comici

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Nuovo botta e risposta tra Andrea Pucci e Fiorello. Il comico, ai microfoni di Striscia la Notizia, ha infatti commentato con sarcasmo la sua imitazione che il collega ha proposto durante la trasmissione di Rai Radio 2 La Pennicanza: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”. Parole che erano già state anticipate dal tg satirico di Canale 5 e che avevano provocato la reazione di Fiorello, il quale aveva dichiarato: “Se si incazzano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano, mamma mia, ma tantissimo. Visto che stiamo in tema di olimpiadi: far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro. Ma questi, che c’avete come ufficio stampa? Consigliategli qualcosa. Gli date la zappa e se la buttano sui piedi. Chi ha come ufficio stampa Petrecca?”.

pucci fiorello

Finita qui? Neanche per sogno. Attraverso i social, infatti, è arrivata la contro-replica di Pucci. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, il comico ha risposto a Fiorello scrivendo: “Pseudo comico, biglietto d’oro 2025 come riconoscimento di innumerevoli paganti a teatro ahahah”. In un’altra stories, invece, Pucci si è scagliato contro Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello nel programma La Pennicanza, scrivendo: “Se non ridi e se non dici sempre sì, ti licenzio ahahahah poverini”. Il comico, infine, ha scritto: “Mai temuto niente e nessuno, porterò avanti le mie idee giuste o sbagliate che siano, mai sceso a compromessi e mai scenderò”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Dimissioni Petrecca, il giornalista Alessandro Antinelli: “Il suo addio è una vittoria di RaiSport”
Musica / Cosa aspettarsi dal Festival di Sanremo 2026
Cinema / È morto Eric Dane, il "dottor Sloane" di Grey's Anatomy
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Dimissioni Petrecca, il giornalista Alessandro Antinelli: “Il suo addio è una vittoria di RaiSport”
Musica / Cosa aspettarsi dal Festival di Sanremo 2026
Cinema / È morto Eric Dane, il "dottor Sloane" di Grey's Anatomy
TV / Ascolti tv giovedì 19 febbraio: Don Matteo 15, Striscia la notizia, Piazzapulita
Spettacoli / Anticipazioni La Forza di una Donna: chi è davvero Emre, solo ora la verità
TV / Mission Impossible – Rogue Nation: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della quinta puntata
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 febbraio 2026
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 19 febbraio 2026
Ricerca