Nuovo botta e risposta tra Andrea Pucci e Fiorello. Il comico, ai microfoni di Striscia la Notizia, ha infatti commentato con sarcasmo la sua imitazione che il collega ha proposto durante la trasmissione di Rai Radio 2 La Pennicanza: “Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”. Parole che erano già state anticipate dal tg satirico di Canale 5 e che avevano provocato la reazione di Fiorello, il quale aveva dichiarato: “Se si incazzano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano, mamma mia, ma tantissimo. Visto che stiamo in tema di olimpiadi: far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro. Ma questi, che c’avete come ufficio stampa? Consigliategli qualcosa. Gli date la zappa e se la buttano sui piedi. Chi ha come ufficio stampa Petrecca?”.

Finita qui? Neanche per sogno. Attraverso i social, infatti, è arrivata la contro-replica di Pucci. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, il comico ha risposto a Fiorello scrivendo: “Pseudo comico, biglietto d’oro 2025 come riconoscimento di innumerevoli paganti a teatro ahahah”. In un’altra stories, invece, Pucci si è scagliato contro Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello nel programma La Pennicanza, scrivendo: “Se non ridi e se non dici sempre sì, ti licenzio ahahahah poverini”. Il comico, infine, ha scritto: “Mai temuto niente e nessuno, porterò avanti le mie idee giuste o sbagliate che siano, mai sceso a compromessi e mai scenderò”.