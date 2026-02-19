Pucci contro Fiorello per la sua imitazione: “Ha coronato la sua carriera, goditi un po’ di più la vita”

Raggiunto dai microfoni di Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro per conto di Striscia la Notizia, il comico Andrea Pucci, salito alla ribalta delle cronache per aver rinunciato alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026, ha lanciato una frecciatina nei confronti di Fiorello, il quale, nelle scorse settimane, aveva proposto una sua imitazione durante la trasmissione La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2. Alla domanda sull’imitazione di Fiorello, infatti, Pucci ha risposto: “Fiorello ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”.

“La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire” ha dichiarato ancora il comico che poi ha aggiunto: “Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”. L’anticipazione dell’intervista, rilasciata dal programma Mediaset, ha già scatenato i commenti dei follower, perlopiù negativi nei confronti di Pucci. “L’ha presa bene Pucci l’imitazione di Fiorello, pensavo che si arrabbiasse” scrive un utente ironicamente. E ancora si legge su X: “Un comico che non gradisce la satira”.