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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 18 giugno 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 giugno 2026

Questa sera, giovedì 18 giugno 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 giugno 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi trattati nella puntata di stasera: l’ombra di Vannacci e della teoria della remigrazione che si allunga sul Governo. Mentre si avvicina l’anno delle elezioni, come si riassesteranno gli equilibri della maggioranza? E come si muoverà l’opposizione? Nel corso della puntata, inoltre, un approfondimento sulla guerra in Medio Oriente. Dal Libano alla Palestina dove, nonostante il cessate il fuoco, a Gaza e in Cisgiordania gli attacchi di Israele non si fermano.

Ospiti di Corrado Formigli: l’ex Premier e Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte; il Premio Oscar per il documentario No Other Land Basel Adra; lo scrittore Michele Serra; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la giornalista de La Stampa Flavia Perina; il direttore del quotidiano Domani Emiliano Fittipaldi; il giornalista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani; Emanuele Fiano (PD); la scrittrice Paola Caridi; la giornalista Randa Ghazy e il Presidente di Soleterre Damiano Rizzi. Non mancherà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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