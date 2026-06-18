Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 giugno 2026

Questa sera, giovedì 18 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di domani torna il caso di Garlasco. Dopo l’uscita dal carcere di Alberto Stasi, i suoi legali sono al lavoro per ottenere la revisione del processo. Parallelamente, la Procura prosegue le indagini su Andrea Sempio, valutando se gli elementi raccolti siano sufficienti per una richiesta di rinvio a giudizio. Spazio poi agli aggiornamenti sulla scomparsa delle due sorelline dell’Aquilano, Alisya e Sarah, e a tutte le novità sul caso della morte di Liliana Resinovich, con il marito Sebastiano Visintin presente in studio. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – giovedì 18 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.