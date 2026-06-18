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Montmartre: le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi, 18 giugno

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di Anton Filippo Ferrari
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Montmartre: anticipazioni (trama), cast e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 18 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Montmartre, la serie tv ambientata nel 1899. Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l’omicidio del padre: paga un ispettore, compra informazioni, apre piste. La sua indagine coinvolge Arsène, erede di un impero che sfida la famiglia, e Rose, decisa a liberarsi dai suoi sfruttatori. I tre ignorano di condividere lo stesso sangue e un segreto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Mentre scopre alcune incongruenze sulla morte del padre, Céleste si convince che si tratti di un omicidio e non di un suicidio. Rose, raggiunta dal suo passato, viene smascherata dalla madre di Charles. Arsène, aiutato da Octave, tenta di battere un record di velocità per salvare il suo progetto e trovare degli investitori.

Mentre interroga un’ex maestra di Saint-Loup, Céleste scopre un nuovo sospettato che potrebbe essere legato all’omicidio di suo padre. Vittima di pregiudizi, Arsène è sul punto di perdere un importante contratto. Rose apprende una bellissima notizia e si affretta a scrivere a Charles per comunicargliela.

Montmartre: il cast

Abbiamo visto la trama di Montmartre, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron.

Streaming e tv

Dove vedere Montmartre in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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