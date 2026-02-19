Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Fiorello replica a Pucci: "Far inca**are uno pseudo-comico vale la medaglia d'oro" | VIDEO

Credit: AGF

Il comico replica al collega che aveva fatto intendere di non aver gradito l'imitazione che Fiorello aveva fatto a "La Pennicanza"

di Niccolò Di Francesco
Fiorello replica a Pucci che si era mostrato infastidito dall’imitazione che il comico siciliano aveva fatto del collega durante la trasmissione La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2. Fiorello, infatti, ha aperto la puntata del programma proponendo una canzone-monologo in stile Bad Bunny con il seguente ritornello: Da quando c’è la Pennicanza ce l’hanno tutti con me, c’è un po’ di permalosanza: kiss my ass!”. Il comico siciliano ha poi spiegato: “Tutti ce l’hanno con me, nessuno mi vuole più bene, ho perso tutte le amicizie. Facevo monologhi, battute, nessuno m’ha pensato. Ma da quando sono qui a fare La Pennicanza la lista della gente che non mi saluterà più è lunghissima”.

Quindi l’attacco a Pucci pur senza mai nominarlo: “Se si incazzano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano, mamma mia, ma tantissimo. Visto che stiamo in tema di olimpiadi: far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro. Ma questi, che c’avete come ufficio stampa? Consigliategli qualcosa. Gli date la zappa e se la buttano sui piedi. Chi ha come ufficio stampa Petrecca?”. Il riferimento di Fiorello è alle dichiarazioni che Pucci ha rilasciato a Striscia la Notizia durante la consegna del Tapiro d’Oro. Nel commentare la sua imitazione proposta per l’appunto da Fiorello, Pucci aveva affermato: “Fiorello ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po’ di più la vita”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
