Paolo Bonolis, clamorosa gaffe sul Covid in diretta tv: la reazione di Serena Bortone

Paolo Bonolis, la gaffe su Rai 1

Gaffe per Paolo Bonolis a Oggi un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1, in cui il conduttore Mediaset ha fatto il suo ingresso dando la mano alla presentatrice. Quest’ultima non ha nascosto l’imbarazzo per il gesto, che va contro le regole di contenimento del Covid. Dopo lo scivolone di Bonolis, Bortone ha tentato di superare l’imbarazzo esclamando: “Ovviamente non mi toccherò il naso e la bocca dopo averti stretto la mano”. “Addirittura”, ha replicato Bonolis, che evidentemente non si era nemmeno accorto del gesto contrario al buon senso. “Eh no, le regole Covid…”, le ha ricordato allora la ex conduttrice di “Agorà”. Immancabilmente Paolo Bonolis ha scherzato dicendo: “Zitta… zitta”.

