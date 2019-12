Sonia Bruganelli chiede a Babbo Natale un orologio da 30mila euro: polemiche sui social

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non è nuova a polemiche e provocazioni sui social. La donna ama infatti ostentare ricchezza e lusso, ben consapevole delle polemiche che immediatamente certi scatti scatenano sul web.

L’ultima provocazione della signora Bonolis arriva in occasione delle festività natalizie: la Bruganelli, infatti, ha pubblicato su Instagram la propria letterina a Babbo Natale: “Ti chiedo pace e serenità per tutti. Per me vedi sopra. Con la solita umiltà, la tua Sonia”, ha scritto ironicamente.

Nel post, infatti, si vede la foto di un costosissimo orologio. Un regalo non da poco, visto che si tratta di un oggetto di lusso di una nota marca, con cinturino in acciaio e corona di 56 diamanti sulla lunetta. Il prezzo? Oltre 30mila euro.

Per questo molti utenti sui social hanno criticato il post della Bruganelli, che tuttavia non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e il bello, che può permettersi grazie al remunerativo lavoro suo e soprattutto a quello del marito Paolo Bonolis.

Un’ostentazione che ha inevitabilmente attratto molte critiche: “Sei una burina, cafona, arricchita!! Hai vissuto fino a ieri da pezzente nei bassi fondi”, ha scritto un’utente.

E ancora, tra i commenti al post, si leggono commenti al vetriolo come: “La parola umiltà nemmeno sai cosa significa, fino a ora ostenti sfacciatamente la riccanza di tuo marito e la bella vita”, “Che donna superficiale che sei ma soprattutto provocatoria… Poverina!”.

Ovviamente non tutti i commenti sono di questo tenore. C’è anche infatti chi ha riconosciuto l’ironia della Bruganelli, che ama provocare ma al tempo stesso non prendersela per le critiche, spesso pesanti, ricevute.

