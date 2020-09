Paolo Bonolis: “Briatore? Basta caccia all’untore. Noi stiamo benissimo”

Paolo Bonolis risponde alle critiche e racconta di stare bene, dopo la foto che lo ritrae insieme a Briatore, Mihajlovic e altri vip durante l’ormai famosa partita a calcetto in Sardegna. “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”, racconta con il suo inconfondibile stile il conduttore in un’intervista all’Huffington Post.

L’invito di Bonolis è a smorzare i toni, dopo la foto pubblicata a Ferragosto da Briatore, poi risultato positivo al Covid, in compagnia dell’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic – anche lui contagiato – ed altri ospiti, tutti insieme per una partita di calcetto. “Trovo grottesco pensare a questo, a chi l’ha contratto e a chi no, e a non pensare a problemi ben più seri”, aggiunge Bonolis. “Pensiamo al rispetto dell’altro e alla situazione che stiamo vivendo, una di quelle in cui c’è chi paga dazio e chi ne approfitta, chi la paga in prima persona e chi è ricava solo vantaggi”.

Il conduttore nei giorni scorsi ha fatto il tampone, così come suo figlio Davide, ma per fortuna l’esito è stato negativo. “Tra l’altro trovo ridicolo – conclude Bonolis – questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente – ironizza – dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani”.

Leggi anche: 1. Tutto quello che non torna nella vicenda Covid-Briatore (e del suo ricovero al San Raffaele) / 2. Briatore e “la partita maledetta”, la moglie di Bonolis Sonia Bruganelli: “Maledetta ignoranza” / 3. Giornalismo trash? Toglietevi quella puzza sotto il naso: il caso Briatore-Covid ci riguarda tutti / 4. La conferma dell’ospedale San Raffaele: “Flavio Briatore è positivo al Coronavirus ed è stato messo in isolamento”

5. Briatore ride in ospedale: pubblica una foto su Instagram, ma la cancella subito dopo / 6. Coronavirus, il post shock dell’assessore Pd al comune di Bologna: “Briatore? Giustizia divina, ora farà meno lo sbruffone” / 7. Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore” | VIDEO

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Io prima di te: trama, cast e streaming del film A spasso nel bosco: trama, cast e streaming del film La partita del cuore 2020: partecipanti, giocatori e squadre