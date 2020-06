Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vanno al ristorante e vengono ricoperti di insulti: “Indegni”

Tempesta social contro Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La moglie del conduttore è stata pesantemente insultata per aver pubblicato una foto in un esclusivo ristorante romano. La coppia era andata a festeggiare i 59 anni del presentatore e sia Paolo Bonolis che Sonia Bruganelli sono finiti nel mirino degli haters per aver postato l’immagine della mascherina offerta dallo stesso ristorante. “Indegni”, scrivono alcuni utenti sul profilo di lei.

La mascherina, grazie al logo presente sulla stessa, permetteva di risalire al ristorante. Gli utenti hanno notato subito il dettaglio e hanno attaccato Bonolis e la moglie: “Immagino. 200 euro la cena, in omaggio la mascherina. Se rinasco voglio essere ricca. Almeno per una settimana, provare l’ebbrezza della tranquillità. Bollette, bollo, mangiare, benzina, intoppi. Compresi nel mio misero stipendio di 1200 euro”. Alcuni commenti sono particolarmente volgari, altri invece sembrano essere scritti solo per polemizzare: “Il gestore del ristorante potrebbe regalarle anche a chi non le trova o a chi ha difficoltà nel comprarle! Sarebbe un gesto sicuramente più apprezzato che questa foto cafona!”.

C’è anche chi considere il gesto un episodio “irrispettoso”. Un utente infatti segnala: “Veramente irrispettoso verso i numerosi morti e malati. Parlo ad esempio di noi Lombardi. Proprio vero che con i soldi non si compra la classe”, altri invece scrivono: “I Bonolis sono dotati proprio di un gran cervello” e ancora”. C’è anche però chi difende i Bonolis: “Ognuno dei soldi che ha puó fare quel che vuole e comunque nessuno di voi è tenuto a dover commentare per forza o a seguire la signora in questione. Siete solo gente repressa che dovrebbe spegnere i social e vivere la vita reale. Trovare la negatività ovunque vi corrode il fegato più dell’alcool fatevi curare va”.

Visualizza questo post su Instagram I dettagli… 💋 @anticapesa Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 14 Giu 2020 alle ore 11:49 PDT

