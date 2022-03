Ha fatto il giro del mondo il video di Will Smith che, alla notte degli Oscar 2022, ha tirato un pugno a Chris Rock, comico e conduttore della serata, colpevole a suo dire di aver fatto una battuta su sua moglie, Jada Pinkett Smith. Un brutto gesto che ha oscurato la vittoria dell’ex Principe di Bel-Air della statuetta come miglior attore protagonista, per il film Una famiglia vincente – King Richard.

E così Will Smith si è visto obbligato a scusarsi per quanto accaduto sul prestigioso palco di Los Angeles, durante il consueto discorso che gli attori fanno quando ricevono l’Oscar. “Richard Williams era un difensore accanito della sua famiglia”, ha esordito ricordando il padre delle sorelle Venus e Serena Williams, a cui è dedicato ‘Una famiglia vincente’. “In questo momento della mia vita sono sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare su questa terra. Sono stato chiamato nella mia vita ad amare le persone, a proteggere le persone ed essere un fiume per la mia gente. Ho dovuto proteggere Jade che è una delle donne più forti e delicate che ho mai incontrato. Io voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura, attenzione”.

Will Smith ha poi chiesto scusa per il brutto episodio che l’ha visto protagonista. “Voglio scusarmi con l’Accademia, voglio scusarmi con i miei colleghi candidati” ha continuato Will Smith, in lacrime. L’attore si è scusato con l’Academy e con i presenti, ma non con Chris Rock. “Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. Non si tratta di vincere un premio per me. Si tratta di poter illuminare tutte le persone… L’arte imita la vita. Sembro il padre pazzo proprio come hanno detto… proprio come hanno detto di Richard Williams. L’amore ti farà fare cose pazze”, ha aggiunto l’attore.

“I want to apologize to the Academy, I want to apologize to all my fellow nominees,” Will Smith says in intense and lengthy remarks that occurred after he hit Chris Rock on the #Oscars stage.https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/IlpBjx8lgD — ABC News (@ABC) March 28, 2022



Will Smith insomma, nel bene e nel male, è stato assoluto protagonista di questa notte degli Oscar. A prendere le sue difese è stato il figlio, Jaden Smith, che in un tweet ha scritto: “Così si fa”. Di diverso parere l’Academy, vale a dire l’organizzazione degli Oscar: “L’Academy non perdona la violenza in nessuna forma”, si legge sul profilo Twitter ufficiale. “Questa sera siamo stati lieti di celebrare i vincitori della 94esima edizione degli Academy Awards che meritano questo momento di riconoscimento dai loro pari e dagli amanti del cinema di tutto il mondo”.