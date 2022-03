Oscar 2022, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi

OSCAR 2022 VINCITORI – Chi ha vinto i premi Oscar 2022 assegnati nella notte italiana ad Hollywood? A trionfare sono stati: NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Nomination

Quali erano i candidati alla vittoria dei vari premi Oscar 2022? Eccoli divisi per categorie di appartenenza:

Miglior film

Belfast

I segni del cuore

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Stor

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Flee (Danimarca)

È stata la mano di Dio (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The worst person in the world (Norvegia)

Miglior regia



Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Conduttrici

Abbiamo visto chi ha vinto (i vincitori) gli Oscar 2022, ma chi ha condotto la serata? Gli organizzatori degli Academy Awards hanno scelto per la notte degli Oscar 2022 una conduzione tutta al femminile: a presentare la 94esima edizione del più ambito premio cinematografico sono state tre attrici, Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. Tre regine della risata che in Italia non sono conosciutissime, ma in America sono delle star, chiamate per attirare tutta l’attenzione possibile verso la notte più magica di Hollywood.