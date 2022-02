“È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar come Miglior film straniero

“È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino candidato come miglior film straniero agli Oscar

L’ultimo film di Paolo Sorrentino, “È stata la mano di Dio”, è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar: per il regista napoletano si tratta della seconda nomination in carriera dopo quella per La grande bellezza, pellicola grazie alla quale Sorrentino ottenne la statuetta.

Le candidature della 94esima edizione della Academy Award, i premi cinematografici più importanti al mondo, sono state annunciate oggi, martedì 8 febbraio 2022, da Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Oltre a Sorrentino, anche un altro italiano ha ottenuto una nomination: si tratta di Enrico Casarosa, regista del cartone di Pixar e Disney, Luca, entrato nella cinquina come Miglior film d’animazione.

Di seguito, tutte le nomination annunciate dall’Academy:

Miglior film

Belfast

Coda

Don’t look up

Drive my car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni

Il potere del cane

West side story

Miglior regista

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Miglior attore protagonista

Javier Bardem (A proposito dei Ricardo)

Benedict Cumberbatch (Il potere del cane)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (Macbeth)

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Madri parallele)

Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo)

Kristen Stewart (Spencer)