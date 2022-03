Oscar 2022, Will Smith tira un pugno al comico Chris Rock: “Lascia stare mia moglie” | VIDEO

“Togliti il nome di mia moglie dalla fo**uta bocca”: sono le parole che l’attore Will Smith ha rivolto al comico Chris Rock dopo avergli sferrato un pugno sul palco della cerimonia degli Oscar 2022. Un’edizione che verrà ricordata per la violenza con cui la star, che di lì a poco avrebbe vinto il titolo di miglior attore, si è comportata con il collega. Il comico aveva fatto una battuta sulla moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia e ha la testa rasata, chiedendole se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito di “Soldato Jane“, la pellicola in cui Demi Morre interpretava un soldato e aveva, appunto, la testa rasata.

Pinkett si era limitata ad alzare gli occhi al cielo, ma a Smith la battuta non è andata giù: si è diretto verso il palco e ha tirato un destro al mento di Rock, che anche in passato aveva scherzato sulla malattia dell’attrice. “Jada Pinkett Smith che boicotta gli Oscar è come se io boicotto i pantaloni di Rihanna, non sono stato invitato”, aveva detto durante la cerimonia degli Oscar del 2016. Un accanimento che però non giustifica la reazione di Smith, che ha vinto l’Oscar come miglior attore per il film sulle sorelle Williams, King Richard, in cui interpreta il padre delle tenniste, ma ha gettato un’ombra sulla cerimonia e sul suo stesso premio.

Dopo la premiazione, visibilmente commosso Smith ha pronunciato un discorso in cui, tra le altre cose, ha chiesto scusa all’Academy, ma non al collega Rock, il quale però ha fatto sapere che non sporgerà denuncia. “King Richard era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere. Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo dobbiamo esser in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene. Io voglio essere un veicolo dell’amore”, ha detto Smith.

“Voglio ringraziare Serena e Venus e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia. Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione. Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce sul cast, la troupe, la famiglia Willams. L’arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l’amore mi fa fare cose folli. La vita in questo momento è complicata, per me. Ringrazio l’Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco”, ha concluso Smith.