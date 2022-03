Chi è la moglie di Will Smith protagonista della battuta che ha provocato la reazione dell’attore agli Oscar

Durante la cerimonia di consegna degli Oscar Chris Rock ha chiesto a Jade Pinkett, moglie dell’attore Will Smith, se il suo prossimo film sarebbe stato il seguito di “Soldato Jane”, la pellicola in cui Demi Moore interpretava un soldato e aveva la testa rasata, perché l’attrice non porta i capelli (battuta che ha provocato la violenta reazione del marito): ma chi è la moglie di Will Smith e perché ha la testa rasata?

Chi è Jade Pinkett, moglie di Will Smith

L’attrice ha 50 anni ed è nota al grande pubblico per aver interpretato Niobe nella trilogia di Matrix. Porta la testa rasata perché soffre di una malattia autoimmune, l’alopecia, che porta al diradamento dei capelli o dei peli, lasciando delle aree del corpo glabre. Pinkett ha parlato della sua malattia apertamente per la prima volta nel 2018, dichiarando che portava il turbante proprio perché soffriva di un problema di perdita di capelli.

In quell’occasione Pinkett Smith aveva spiegato che la scoperta iniziale della malattia era stata spaventosa: “Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”, aveva detto.