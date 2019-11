Capodanno 2020, l’annuncio di Virginia Raggi: “Skin al Circo Massimo”

“Che fai a Capodanno?”. Se sentite già il suono di questa domanda, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più alle festività, questa volta se vorrete potrete già dare una risposta. Sì, perché oggi è arrivata una notizia decisamente entusiasmante che riguarda la notte di San Silvestro 2020. Roma, e precisamente la magnifica location del Circo Massimo, ospiterà infatti “un’artista internazionale di una band molto popolare”, come ha riferito la sindaca Virginia Raggi: si tratta di Skin, voce (superlativa) degli Skunk Anansie.

La leader della nota band britannica “animerà un meraviglioso dj set da mezzanotte alle tre a Circo Massimo”, ha spiegato sempre la prima cittadina della città eterna presentando la Festa di Roma 2020, la cui quarta edizione si terrà nella notte tra il 31 dicembre 2019 e il 1 gennaio dell’anno venturo. Il programma della serata prevede mille artisti per 24 ore: la grande manifestazione sarà – come sempre – ad ingresso gratuito ed è stata promossa dal Campidoglio con la collaborazione del tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea, coordinato dal Dipartimento Attività Culturali.

Virginia Raggi ha inoltre spiegato che la festa questa volta sarà dedicata alla Terra e alla relazione tra uomo e natura: protagonista del Capodanno 2020, dunque, un tema ambientale. Tra gli artisti coinvolti c’è anche Ascanio Celestini e i musicisti Daniele Roccato e Marino Formenti. Ad essere intervenuti alla presentazione del calendario di eventi, questa volta decisamente corposo, anche il vicesindaco Luca Bergamo, la presidente della commissione Cultura Eleonora Guadagno e i registi della festa Fabrizio Arcuri, Claudia Sorace e Francesca Macrì.

