I Colplday lanciano l’uscita del nuovo album con un annuncio sui quotidiani

I Coldplay hanno deciso di lanciare l’uscita del nuovo album in un modo molto speciale, pubblicando cioè un annuncio di vendita sui quotidiani di tutto il mondo.

“Doppio album in vendita. Proprietario molto scrupoloso vende Everyday Life dei Coldplay“.

Everyday Life è in realtà il nuovo album della band di Crhist Martin, che ha deciso di svelare così la tracklist del disco e la data di uscita, il 22 novembre prossimo.

Everyday Life arriva a quattro anni di distanza da A Head Full of Dreams, e conterrà due dischi: “Sunrise” e “Sunset”, per questo l’annuncio dei Coldplay parla di doppio (nuovo) album.

Il primo conterrà Sunrise, Church, Trouble in Town, Broken Daddy, WOTW/POTP, Arabesque e When I Need a Friend mentre il secondo avrà al suo interno Guns, Orphans, Èkó, Cry Cry Cry, Old Friends, بني آدم (che in arabo significa «figli di Adamo»), Champion of the World e Everyday Life.

Sul sito ufficiale dei Coldplay è anche apparso un conto alla rovescia, accompagnato da un biglietto scritto a macchina.

“Negli ultimi 100 anni, abbiamo lavorato su una cosa chiamata Everyday Life”, recita il messaggio.

“Parla di come ci sentiamo a proposito delle cose che succedono. Dall’ibernazione vi mandiamo tanto amore”.

La band londinese sa come condire di mistero e eccitazione l’attesa del nuovo album.

