Michelle Hunziker: “Hanno minacciato di morte me e la mia famiglia”

Michelle Hunziker torna alla polemica scatenatasi tempo fa riguardo Giovanna Botteri e le battute infelici riguardo i suoi outfit durante i collegamenti del tg da Pechino in pieno lockdown. Il caos è scoppiato in seguito a un servizio di Striscia La Notizia dove si deridevano gli abiti monocolore indossati dalla giornalista, un errore costato caro e amaro soprattutto alla Hunziker, che si è vista sommersa da insulti e cattiverie, persino minacce. “Sono rimasta sconvolta dalla quantità di offese e cattiverie ricevute, anche minacce di morte a me, alla mia famiglia, a mia figlia Aurora”, ha spiegato la Hunziker al Corriere della Sera. “Poi dopo il video di Giovanna Botteri i leoni da tastiera si sono calmati”. L’intenzione del servizio di Striscia La Notizia, come ribadito più volte, in realtà voleva prendere le difese della Botteri e fare luce sulla piaga del body-shaming, ma in tanti hanno frainteso e scatenato un polverone mediatico che non ha risparmiato nessuno, men che meno la Hunziker.

“Bisogna controllare la veridicità delle notizie, sono stata travolta da quella che viene in gergo definita shitstorm: quando ho capito che la polemica stava montando in maniera incontrollata ho fatto quello che so fare meglio, cioè fare squadra con le donne”, ha spiegato la conduttrice. “Con Giovanna ci siamo telefonate, parlando per due ore e assicurandoci la nostra reciproca stima: è stata difesa senza bisogno di essere difesa, perché noi eravamo a favore di questa meravigliosa giornalista”.

Michelle Hunziker, quarto figlio in arrivo?

Nella stessa intervista, la Hunziker ha poi parlato della possibilità di avere un quarto figlio con Tomaso Trussardi. Dopo Aurora, Celeste e Sole, si pensa a un nuovo bebè. Del resto, come ha dichiarato la conduttrice, nell’ultimo periodo le sue priorità sono cambiate e la carriera è slittata in secondo piano, dando maggiori attenzioni alle sue tre figlie. “Un figlio per il momento no, do priorità alla famiglia, sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono piene di vitalità mentre la grande ha 23 anni e mi dà da fare di cuore e di testa”, ha spiegato la Hunziker, aggiungendo: “Poi ho 43 anni, non sono giovanissima, se viene ben venga”.

