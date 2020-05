Michelle Hunziker dopo il servizio di Striscia

“Sono stata malissimo due giorni, hanno massacrato me e la mia famiglia”. Michelle Hunziker si confessa e racconta di avere ricevuto forti insulti dopo il servizio di Striscia la Notizia sulla giornalista Rai Giovanna Botteri.

“Una storia surreale e vergognosa – ha dichiarato Michelle Hunziker in un’intervista a Tv, sorrisi e canzoni – La maggioranza di quelli che ci hanno accusato di aver offeso Giovanna, non aveva neppure visto il servizio e questo la dice lunga sulla loro malafede. Hanno montato un’indegna gazzarra su un falso. Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa”.

“L’assurdo è che per difendere una donna, che oltretutto non ha mai voluto essere difesa, ne hanno massacrata un’altra e la sua famiglia. Io, che ho la pellaccia dura, sono stata malissimo due giorni”, rivela la conduttrice svizzera.

“Con Giovanna ci siamo parlate e fatte delle belle risate. E’ una battaglia vinta, ma non è stato piacevole. Perché per quel servizio hanno attaccato Striscia, me e mia figlia insultandoci pesantemente. Alla fine è bastato che Giovanna Botteri avesse modo di vedere personalmente il video per smentire lei stessa la fake news che aveva scatenato le ire e gli insulti di giornalisti, commentatori e tanti leoni da tastiera”, ha aggiunto Michelle Hunziker mettendo a tacere nuove polemiche sul caso.

Leggi anche: 1. Michelle Hunziker: “Striscia la Notizia? Una benedizione. Il caso Botteri? Indegna gazzarra su un falso” / 2. Quanto guadagna Michelle Hunziker: stipendio e patrimonio

Potrebbero interessarti Belen e Stefano De Martino in crisi? La showgirl: “Più tempo passiamo da soli e meglio stiamo” Elettra Lamborghini non rinuncia alle nozze e visita la location con Enzo Miccio Wanda Nara, nuova polemica per la moglie di Icardi: cachet stellare per una diretta con un fan