Quanto guadagna Michelle Hunziker: stipendio e patrimonio

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. In venti anni di carriera l’abbiamo vista alla conduzione di programmi Mediaset come Striscia la notizia e Paperissima, ma anche sul palco del Festival di Sanremo 2018. Ma quanto guadagna Michelle Hunziker? Qual è lo stipendio della conduttrice di Canale 5? Di seguito tutte le informazioni.

Michelle Hunziker divide la propria carriera tra Italia e Germania con tantissimi impegni e un seguito enorme che gli ha permesso negli anni di mettere da parte un patrimonio davvero sostanzioso.

Definire con esattezza il patrimonio di Michelle Hunziker (e lo “stipendio”) non è però così semplice: accanto a quello condiviso con Trussardi, suo marito, sappiamo che Billanz (una rivista tedesca) l’ha inserita tra le 300 persone più ricche della Svizzera con un patrimonio complessivo oscillante tra i 167 e i 208 milioni di euro al 2012: il reddito annuale stimato per quell’anno ammonterebbe a circa 8,2 milioni di euro. E stiamo parlando di ben prima dell’apice di carriera avuto dalla bella e brava Michelle durante il Festival di Sanremo 2018. Proprio in merito al Festival sappiamo che per la conduzione delle cinque serate Michelle Hunziker avrebbe ottenuto un cachet stellare di circa 500 mila euro.

A tutto questo vanno aggiunti: i nuovi progetti della conduttrice che sta sempre più strizzando l’occhio al web con YouTube e Instagram in testa alla sue preferenze; e le varie proprietà.

Michelle Hunziker in breve

Abbiamo visto quanto guadagna Michelle Hunziker, ma qual è la sua storia? Michelle è originaria di Sorengo (Svizzera) dove nasce il 24 gennaio 1977. Sua madre è olandese mentre il padre, defunto nel 2001, aveva origini svizzere-tedesche. All’età di 17 anni il trasferimento in Italia dove debutterà come modella (dopo qualche anno divenne famosa per l’iconico scatto per la casa di biancheria intima Roberta (la famosa foto del fondoschiena accompagnata da una lunga treccia bionda)). Nel nostro Paese desterà molto scalpore poi la sua relazione con il conduttore Marco Predolin che nel 1994 aveva 25 anni più di lei.

Nel 1995 l’esordio in TV accanto a Gerry Scotti in una puntata di Buona Domenica, nello stesso anno inizia la relazione con Eros Ramazzotti che la renderà protagonista di tutti i rotocalchi italiani. Nel 1996 viene affiancata a Paolo Bonolis ne I Cervelloni su Rai 1 mentre dal 1997 passa a Mediaset con Paperissima Sprint e poi Colpo di fulmine. Condurrà in seguito anche Zelig con Claudio Bisio e dal 2004 inizia il sodalizio con Antonio Ricci in Striscia la Notizia, dove affiancherà diversi conduttori storici del programma come Ezio Greggio e Gerry Scotti.

Dopo il divorzio da Eros Ramazzotti, dalla cui unione è nata la figlia Aurora, dal 2011 Michelle Hunziker è impegnata con l’imprenditore Tomaso Trussardi che ha sposato nel 2014 e con cui ha avuto due figli: Sole e Celeste.

