Michelle Hunziker è incinta? La risposta durante Striscia la Notizia

Periodicamente si torna a parlare della possibilità che Michelle Hunziker sia nuovamente incinta. A rilanciare nelle ultime ore quest’indiscrezione era stato Jonathan Kashanian durante la trasmissione di Rai 2 Detto fatto, condotta da Bianca Guaccero.

“Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale” ha dichiarato Jonathan, “ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Un gossip che ovviamente ha subito infiammato i fan della conduttrice svizzera. La Hunziker però ha voluto rispondere e smentire queste voci durante l’ultima puntata di Striscia la notizia su Canale 5. “Hai un segreto da nascondere?”, le ha chiesto il suo collega di scrivania Gerry Scotti. A quel punto Michelle è intervenuta smentendo in maniera divertita l’indiscrezione su una possibile nuova gravidanza: “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto”.

Se per il momento c’è dunque da registrare una fumata nera, in ogni caso la moglie di Tomaso Trussardi non ha negato la voglia di diventare anche in futuro mamma per la quarta volta: “Il quarto figlio? Se arriva va benissimo. Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”, aveva raccontato Michelle Hunziker in un’intervista a Repubblica.

Leggi anche: 1. Michelle Hunziker: “Striscia la Notizia? Una benedizione. Il caso Botteri? Indegna gazzarra su un falso” / 2. Giovanna Botteri risponde a Michelle Hunziker: “Per fortuna non dobbiamo fare la pace perché non abbiamo mai litigato” / 3. Striscia la Notizia, Michelle Hunziker confessa: “Sono stata malissimo due giorni, massacrata con la mia famiglia”

Potrebbero interessarti Disavventura social per Amadeus e la moglie: “Colpa di qualche deficiente” Stefano De Martino e la frecciatina a Belen su Instagram: il post cancellato Lory Del Santo: “Pentita di aver detto no a Donald Trump”