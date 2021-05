Eurovision, Damiano dei Maneskin accusato di aver sniffato cocaina in diretta | VIDEO

Neanche il tempo di festeggiare la meritata vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, che la prima (assurda) polemica si è abbattuta sui Maneskin. La giovane band romana, dopo aver conquistato Sanremo, ha incendiato l’Arena di Rotterdam con il rock di Zitti e buoni, riportando l’Italia a vincere la competizione musicale dopo 31 anni. Secondo un’incredibile polemica nata sui social, Damiano David, il frontman dei Maneskin, avrebbe sniffato cocaina in diretta tv, davanti ad una platea di 200 milioni di persone. Il motivo? Durante un momento della ripresa televisiva, si vede il cantante abbassarsi sul tavolino cui il gruppo era seduto. Di seguito le immagini “incriminate”.

Tanto è bastato per far ipotizzare una “pippata” in eurovisione. Un’accusa evidentemente priva di fondamento, anche perché analizzando i pochi secondi del video, si vede benissimo che il volto di Damiano, così come il suo naso, sono troppo distanti dal tavolo perché potesse arrivarci per sniffare. Inoltre, nel chinarsi il cantante rimane fermo nella stessa posizione per circa un secondo per poi rialzarsi.

Eppure sui social la polemica è incredibilmente montata, tanto che molti utenti hanno chiesto la squalifica della band italiana. Nella conferenza stampa seguita alla vittoria dei Maneskin, un giornalista ha chiesto conto dell’accusa surreale nei loro confronti. Damiano ha rimandato al mittente ogni polemica: “Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere. Niente cocaina. Thomas aveva appena rotto un bicchiere, tutto lì. Io non faccio uso di droghe e non ditelo, per favore”, ha detto fermamente la rockstar, mettendo tutti a tacere. A credere all’ipotesi della cocaina durante la finale dell’Eurovision anche la rivista Paris Match, che dà per assodata la “pippata” di Damiano, come si legge in questo post sui social.

Ecco il video con la risposta di Damiano durante la conferenza stampa finale.

Nella notte la band è tornata sulla questione condividendo un messaggio sui propri profili social: “Siamo scioccati rispetto a quello che stanno dicendo alcune persone, cioè che Damiano abbia fatto uso di droghe. Siamo realmente contro le droghe e non abbiamo mai fatto uso di cocaina. Siamo pronti a farci fare anche dei test, perché non abbiamo niente da nascondere. Siamo venuti qui per suonare la nostra musica e siamo così felici per la vittoria dell’Eurovision. Vogliamo ringraziare tutti per il supporto. Il rock’n roll non morirà mai. Vi amiamo”. Insomma, state zitti e buoni.