Eurovision 2021, vincitore: chi ha vinto la kermesse

EUROVISION 2021 VINCITORE – Chi ha vinto la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, in programma stasera – 22 maggio 2021 – alle ore 20,35? A trionfare è stato… notizia in aggiornamento…

Finalisti

Tra i finalisti dell’evento musicale ci sono i Maneskin, freschi vincitori del Festival di Sanremo 2021. La band romana, secondo i bookmaker, sarebbe tra i favoriti per la vittoria finale. Ma vediamo insieme l’elenco dei 26 cantanti finalisti dell’Eurovision 2021 e le rispettive nazioni:

Norvegia – Tix con “Fallen Angel”

Israele – Eden Alene con “Set Me Free”

Russia – Manizha con “Russian Woman”

Azerbaijan – Efendi con “Mata Hari”

Malta – Destiny con “Je me casse”

Lituania – The Roop con “Discoteque”

Cipro – Elena Tsagrinou con “El diablo”

Svezia – Tusse con “Voices”

Belgio – Hooverphonic con “The Wrong Place”

Ucraina – Go_A con “SHUM”

Albania – Anxhela Peristeri con “Karma”

Serbia – Hurricane con “Loco Loco”

Bulgaria – Victoria con “Growing Up Is Getting Old”

Moldavia – Natalia Gordenko con “Sugar”

Portogallo – The Black Mamba con “Love Is on My Side”

Islanda – Daði og Gagnamagnið con “10 Years”

San Marino – Senhit con “Adrenalina”

Svizzera – Gjon’s Tears – “All The Universe”

Grecia – Stefania con “Last Dance”

Finlandia – Blind Channel con “Dark Side”

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy con “Birth of a New Age”

Italia – Måneskin con “Zitti e buoni”

Francia – Barbara Pravi con “Voilà”

Germania – Jendrik con “I Don’t Feel Hate”

Regno Unito – James Newman con “Embers”

Spagna – Blas Cantó con “Voy a quedarme”

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021, ma dove vedere o rivederlo in diretta tv e live streaming? L’evento musicale sarà visibile, come detto, stasera – sabato 22 maggio 2021 – a partire dalle ore 20,35 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it sezione dirette. Inoltre la serata verrà raccontata anche su Radio Rai.