Eurovision 2021: cantanti, canzoni, scaletta, favoriti e streaming

Questa sera, sabato 22 maggio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, la più famosa kermesse musicale che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo. Location speciale per l’evento, che segna il ritorno definitivo del pubblico ai concerti, è la città di Rotterdam con la sua Ahoy Arena. Nelle semifinali andate in onda martedì 18 e giovedì 20 maggio 2021, si sono esibiti ben 32 cantanti, in rappresentanza delle proprie nazioni. I 20 finalisti si sono aggiunti alle già confermate Big Five (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, cioè i cinque Paesi che finanziano maggiormente la competizione) e ai Paesi Bassi che accedono di diritto alla finale in quanto nazione ospitante dell’Eurovision Song Contest 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti (finalisti) e canzoni

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) finalisti dell’Eurovision 2021? Ecco l’elenco completo:

Norvegia – Tix con “Fallen Angel”

Israele – Eden Alene con “Set Me Free”

Russia – Manizha con “Russian Woman”

Azerbaijan – Efendi con “Mata Hari”

Malta – Destiny con “Je me casse”

Lituania – The Roop con “Discoteque”

Cipro – Elena Tsagrinou con “El diablo”

Svezia – Tusse con “Voices”

Belgio – Hooverphonic con “The Wrong Place”

Ucraina – Go_A con “SHUM”

Albania – Anxhela Peristeri con “Karma”

Serbia – Hurricane con “Loco Loco”

Bulgaria – Victoria con “Growing Up Is Getting Old”

Moldavia – Natalia Gordenko con “Sugar”

Portogallo – The Black Mamba con “Love Is on My Side”

Islanda – Daði og Gagnamagnið con “10 Years”

San Marino – Senhit con “Adrenalina”

Svizzera – Gjon’s Tears – “All The Universe”

Grecia – Stefania con “Last Dance”

Finlandia – Blind Channel con “Dark Side”

A questi vanno aggiunti i sei finalisti di diritto dell’Eurovision 2021. Ovvero:

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy con “Birth of a New Age”

Italia – Måneskin con “Zitti e buoni”

Francia – Barbara Pravi con “Voilà”

Germania – Jendrik con “I Don’t Feel Hate”

Regno Unito – James Newman con “Embers”

Spagna – Blas Cantó con “Voy a quedarme”

Eurovision 2021: la scaletta

Abbiamo visto i cantanti finalisti dell’Eurovision 2021, ma qual è la scaletta dell’evento? Quando canteranno i Maneskin? Di seguito l’ordine di apparizione dei vari artisti sul palco con il rispettivo codice per il televoto:

01 Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo;

02 Albania, Anxhela Peristeri con Karma;

03 Israele, Eden Alene con Set Me Free;

04 Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place;

05 Russia, Maniža con Russian Woman;

06 Malta, Destiny con Je me casse;

07 Portogallo, The Black Mamba con Love Is on My Side;

08 Serbia, Hurricane con Loco loco;

09 Regno Unito, James Newman con Embers;

10 Grecia, Stefania con Last Dance;

11 Svizzera, Gjon’s Tears con Tout l’Univers;

12 Islanda, Daði & Gagnamagnið con 10 Years;

13 Spagna, Blas Cantó con Voy a quedarme;

14 Moldavia, Natalia Gordienko con Sugar;

15 Germania, Jendrick con I Don’t Feel Hate;

16 Finlandia, Blind Channel con Dark Side;

17 Bulgaria, Victoria con Growing Up Is Getting Old;

18 Lituania, The Roop con Discoteque;

19 Ucraina, Go_A con Šum;

20 Francia, Barbara Pravi on Voilà;

21 Arzebaijan, Efendi con Mata Hari;

22 Norvegia, Tix con Fallen Angel;

23 Paesi Bassi, Jeangu Macrooy con Birth of a New Age;

24 Italia, Maneskin con Zitti e buoni;

25 Svezia, Tusse con Voices.

26 San Marino, Senhit feat. Flo Rida con Adrenalina.

Il numero corrispondente all’ordine di esibizione corrisponde al codice per votare ogni paese durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2021.

Come si vota: il televoto

Come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision 2021? Secondo il regolamento della competizione, il meccanismo di voto è formato per il 50 per cento dal pubblico ottenuto tramite televoto e per il 50 per cento da una giuria di esperti. I risultati della giuria vengono sommati a quelli del televoto e determinano il vincitore. Da casa si può votare in diversi modi:

Televoto con chiamata telefonica: si potrà telefonare solamente da rete fissa allo 894.222e digitare il codice identificativo del concorrente (comunicato nel corso della serata)

Televoto mediante SMS: può essere effettuato solo da cellulare, inviando un SMS al numero 475 475 0 con il numero identificativo dell’artista

Tramite App: scaricando l’applicazione ufficiale dell’Eurovision Song Contest, disponibile sia per iOS che per Android, sarà possibile esprimere la propria preferenza per i vari artisti

Attenzione però: non si potrà votare per i Maneskin. Il regolamento dell’Eurovision prevede che i vari Paesi non possano votare per il loro cantante, e dunque né i telespettatori italiani né la Giuria Nazionale potranno votare i Maneskin. In Italia si potrà votare solamente gli altri concorrenti in gara, durante le serate in cui si esibiranno anche i Måneskin.

Favoriti

Secondo i bookmaker i Maneskin sono tra i favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2021. La band romana è data a 2,95. Principali rivali dei giovani italiani sono Francia e Malta. La Francia si presenta con “Voilà“, brano interpretato dalla cantautrice Barbara Pravi. Malta porta Destiny, appena 18 anni ma una voce potentissima. La ragazza è di origini nigeriane ma è maltese, e la piccola isola mediterranea sogna in grande. La sua “Je me casse” è obiettivamente un pezzo di grande effetto, con forti influenze soul e R&B e costruito perfettamente sulla voce potente della sua interprete. Nelle scommesse su Eurovision Song Contest 2021 la sua vittoria è quotata 6,50.

Streaming e tv

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2021 in diretta tv e live streaming? L’evento musicale sarà visibile, come detto, stasera – 22 maggio 2021 – a partire dalle ore 20,35 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it sezione dirette. Inoltre la serata verrà raccontata anche su Radio Rai.