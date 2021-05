Eurovision 2021, la classifica finale

EUROVISION 2021 CLASSIFICA – Stasera, sabato 22 maggio 2021, alle ore 20,35 su Rai 1 è andata in scena la finale dell’Eurovision 2021 a cui hanno preso parte i Maneskin, freschi vincitori del Festival di Sanremo 2021. Ma qual è la classifica finale della kermesse canora europea? Eccola nel dettaglio:

Notizia in aggiornamento…

Scaletta della finale

Ma quali sono i cantanti in gara all’Eurovision 2021 e l’ordine di apparizione sul palco? Ecco la scaletta con i codici televoto dei vari artisti:

01 Cipro, Elena Tsagkrinou con El Diablo;

02 Albania, Anxhela Peristeri con Karma;

03 Israele, Eden Alene con Set Me Free;

04 Belgio, Hooverphonic con The Wrong Place;

05 Russia, Maniža con Russian Woman;

06 Malta, Destiny con Je me casse;

07 Portogallo, The Black Mamba con Love Is on My Side;

08 Serbia, Hurricane con Loco loco;

09 Regno Unito, James Newman con Embers;

10 Grecia, Stefania con Last Dance;

11 Svizzera, Gjon’s Tears con Tout l’Univers;

12 Islanda, Daði & Gagnamagnið con 10 Years;

13 Spagna, Blas Cantó con Voy a quedarme;

14 Moldavia, Natalia Gordienko con Sugar;

15 Germania, Jendrick con I Don’t Feel Hate;

16 Finlandia, Blind Channel con Dark Side;

17 Bulgaria, Victoria con Growing Up Is Getting Old;

18 Lituania, The Roop con Discoteque;

19 Ucraina, Go_A con Šum;

20 Francia, Barbara Pravi on Voilà;

21 Arzebaijan, Efendi con Mata Hari;

22 Norvegia, Tix con Fallen Angel;

23 Paesi Bassi, Jeangu Macrooy con Birth of a New Age;

24 Italia, Maneskin con Zitti e buoni;

25 Svezia, Tusse con Voices.

26 San Marino, Senhit feat. Flo Rida con Adrenalina.