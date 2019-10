Jennifer Aniston rivela il segreto del suo account Instagram da oltre 16milioni di followers

Con soli 5 post su Instagram, Jennifer Aniston ha già fatto breccia nella rete. Il suo nuovo account, aperto lo scorso 15 ottobre, ha conquistato il record dell’account più veloce a raggiungere il milione di seguaci. L’attrice, che ha esordito pubblicando uno scatto collettivo in cui si vede riunito il vecchio cast di Friends, è già seguita da 16,9 milioni di followers nel mondo.

Dietro la scelta di Jennifer Aniston di aprire un nuovo account Instagram, tuttavia, c’è una strategia ben precisa: quella di destinare un nuovo smartphone – un iPhone 11 – esclusivamente alla piattaforma social e tenendo invece un secondo telefono per il lavoro e la vita privata. La ragione? Lei sa benissimo che condividere foto e video potrebbe facilmente trasformarsi in una dipendenza.

“Non permetterò che diventi una dipendenza, quindi ho deciso di comprare due telefoni diversi, ha spiegato l’attrice in un’intervista al Los Angeles Times. “Uno lo tengo nel mio ufficio e quando devo mettere qualcosa su Instagram, uso quello”.

“Voglio evitare, ed è la cosa che mi ha sempre frenata all’inizio, di farmi consumare o distrarre da Instagram”, ha proseguito l’attrice, “perché sono già distratta abbastanza da altre cose nella vita”.

La star ha puntualizzato che è molto felice di come sia stata accolta la notizia del suo sbarco sul social network: “Ho potuto constatare quanto sia divertente mettere insieme questi pezzi in modo creativo, prendersi in giro e divertirsi in generale, e come l’essere in grado di connettersi con i fan li renda molto felici”.

Coma mai allora l’attrice di Friends alla fine si è lasciata convincere ad aprire un suo profilo? Jennifer Aniston ha preso questa decisione in concomitanza con il lancio della serie tv The morning show in cui sarà protagonista con Reese Witherspoon.

Ma soprattutto, racconta di essere diventata consapevole che – nonostante questa scelta la esponga anche a potenziali commenti negativi – ormai i social sono parte della vita di ciascuno di noi.

“Mi sono detta: se non puoi batterli, unisciti a loro e divertiti con loro”, rivela, “anche perché ci sarà sempre una persona che avrà qualcosa di poco carino da dirti, quindi mandi loro dei pensieri positivi del tipo ‘mi dispiace che tu debba vivere in questo modo, ma ci sono altre persone che vivono bene'”.

