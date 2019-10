Jennifer Aniston su Instagram, l’ex marito commenta l’esordio dell’attrice

Justin Theroux, ex marito di Jennifer Aniston, è tra i milioni di follower Instagram dell’attrice statunitense. E, in qualità di ex, ha voluto commentare la foto del suo “debutto social”, proprio quella in cui Jen è insieme ai protagonisti storici di Friends, la sit com che l’ha resa famosa.

I due sono stati sposati dal 2015 al 2017, ma sono rimasti amici anche dopo il divorzio. “Jennifer aveva detto che non si sarebbe mai iscritta su Instagram, invece l’ha fatto. Ho pensato che fosse fantastico”, dichiara Justin Theroux.

Interpellato da Extra in occasione del lancio del live action Lady And The Trump, l’ex marito di Jennifer Aniston si è detto “fiero” del fatto che l’ex moglie abbia deciso di lanciarsi su Instagram. “Ha giurato che non l’avrebbe fatto, invece poi lo ha fatto”, ha detto l’attore. “Il mondo saprà quanto che donna esilarante è e quanto è divertente. Lei sarà molto brava in questo”.

L’ex attrice di Friends ha raggiunto oltre 15 milioni di fan a pochi giorni dal suo esordio sulla piattaforma. Numeri che nemmeno la famiglia reale riuscì ad ottenere quando sbarcò su Instagram.

