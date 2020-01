Ilary Blasi scherza a Che Tempo Che Fa: “Stare con Totti è umiliante”

Stare con Francesco Totti può essere “umiliante”: parola di Ilary Blasi. La conduttrice e showgirl, moglie dell’ex calciatore della Roma da ormai 14 anni, si è raccontata davanti al bancone di Fabio Fazio, nella trasmissione di Rai 2 “Che Tempo Che Fa“.

Tra il serio e il faceto, nella puntata di domenica 12 gennaio 2020, Ilary Blasi ha parlato delle sue sensazioni ogni volta che viene considerata la “moglie” di un simbolo del calcio italiano e della romanità come il Pupone. Spiegando, scherzosamente, che la sua vita non è per niente facile: “È umiliante stare con uno come lui. C’è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”, ha detto.

“Ho ricevuto una chiamata – ha continuato la showgirl nel programma di Rai 2 – poco fa: “Ahò, salutame Francesco!”. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente!”.

Nel corso dell’intervista, Ilary Blasi ha anche parlato del possibile quarto figlio dopo Cristian, Chanel e Isabel. Totti, del resto, non ha mai nascosto il suo desiderio di avere un altro bambino. Ma la moglie non è della stessa idea: “Ho finito gli ovuli! Li ho persi”, ha detto con un’altra battuta, prima di sottolineare che “Francesco dice tante cose ma poi decido io! Tre è il giusto compromesso, è anche un bel numero. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra!”.

Leggi anche:

Ilary Blasi commenta il flop di Eurogames: “Ce ne faremo una ragione”

Francesco Totti e Ilary Blasi filmati a letto insieme: il video finisce in rete

Nuovo ospite in casa Totti: la tenera foto di Ilary Blasi

Potrebbero interessarti Sanremo 2020, la gaffe di Amadeus su Diletta Leotta alla presentazione del Festival Luke Skywalker dice addio a Facebook, l'attore Mark Hamill: "Deluso da Zuckerberg" Amore, cucina e curry: trama e cast del film in onda su Rai 2

Francesco Totti, Ilary Blasi confessa: “La nostra storia era destinata a finire”

Ilary Blasi e il sogno nel cassetto: diventare un’attrice