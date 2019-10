Ilary Blasi: “Eurogames l’ho fortemente voluto. Va male? Ce ne faremo una ragione”

Ilary Blasi ha fortemente voluto Eurogames, la versione moderna di Giochi senza frontiere, in queste settimane su Canale 5. Dalla trasmissione ci si attendeva sicuramente qualcosa di più, soprattutto a livello di ascolti.

Insomma, si può parlare serenamente di un esperimento non riuscito. Ma la conduttrice romana rivendica con orgoglio la scelta di riportare in tv una trasmissione cult degli anni Novanta. “Ho rimesso in piedi un gioco amarcord che può piacere o no, ma mi assumo il rischio perché l’ho fortemente voluto. Va bene, va male? In ogni caso ce ne faremo una ragione.

Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie. Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente è importante, non lo nego. Ma la personalità è più importante ancora”, ha spiegato la conduttrice.

“Adoro il rischio, l’imprevisto, non voglio essere scontata. Mi piace osare anche con l’abbigliamento e se piovono le critiche vado dritta”, ha aggiunto Ilary Blasi commentando Eurogames.

Eurogames, dopo una partenza sopra i 3 milioni di spettatori, si è attestato ad una media di poco sopra i 2 milioni e uno share di circa il 12%. In un’intervista al settimanale Oggi, Ilary Balsi ha anche parlato del Grande Fratello Vip, la trasmissione che quest’anno verrà condotto da Alfonso Signorini: “Il mio GF è stato ironico perché bisogna divertirsi tutti. Non si salvano vite umane e bisogna trovare equilibrio tra il sacro e il profano”.

Insomma, come già aveva dichiarato poco tempo fa, “nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere”. Per questo ha deciso di condurre altro.

