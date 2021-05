C’è anche lo zampino di Chiara Ferragni dietro la straordinaria vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021. Sia lei che Fedez infatti hanno sfruttato la loro grande popolarità internazionale per spingere gli altri Paesi europei a votare per l’Italia. “Cari follower internazionali, vedete di fare i bravi…”, ha detto Fedez ai suoi milioni di follower su Instagram, invitandoli a dare la loro preferenza per la band romana.

Il cantante poco prima dell’inizio della finale aveva annunciato su Twitter di essere pronto a scatenare sua moglie, e di conseguenza tutti i suoi fan:” Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard di Fuoco #Escita2021″. E così in effetti è stato. Come si vede nel video in alto, l’imprenditrice digitale ha fatto una Story su Instagram mobilitando i suoi follower a votare per i Maneskin. Un appello che evidentemente ha dato i suoi frutti, visto che i giovani rocker hanno trionfato con il loro brano Zitti e buoni, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio all’Eurovision dopo 31 anni.

Non è la prima volta che i Ferragnez fanno uso del loro potere mediatico per “influenzare” i voti dei fan. Durante l’ultimo Festival di Sanremo, infatti, Ferragni si era appellata ai propri follower per supportare il marito, in gara in coppia con Francesca Michielin. Una chiamata alle armi via social che aveva scatenato non poche polemiche. In quel caso però Fedez dovette accontentarsi del secondo posto, alle spalle proprio dei Maneskin.

