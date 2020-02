Scontro tra Elodie e Marco Masini a Sanremo 2020

Elodie ha confermato la lite che ha avuto con Marco Masini a Sanremo. Una discussione tra i due cantanti che noi di TPI avevamo anticipato in un retroscena.

A far scattare la scintilla tra i due è stato il saluto di Marco Masini nei corridoi dell’Ariston. “Oh, ciao ma quant’è che non mangi?”, ha detto Masini a Elodie. La ex di Amici non ha affatto gradito l’espressione del cantante toscano nel quale ha ravvisato allusioni a disturbi alimentari e così lo ha assalito verbalmente per difendersi.

Dopo la lite i due hanno “fatto pace”, anche se la cantante, ai microfoni di RadioDueSocialClub (RadioRaiDue), ha ribadito che quel saluto non le è affatto piaciuto e ha ammesso: “È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte “Mangia!”. Stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”.

