Malgioglio al GfVip: “Virus da laboratorio. Là fuori è terribile”. La regia censura, ma è troppo tardi

Covid, Malgioglio al Gf: “Virus da laboratorio. Là fuori è terribile”.

Cristiano Malgioglio ha espresso un’opinione controversa sul Coronavirus, costringendo la regia del Grande Fratello Vip a censurarlo. Anche se ormai molte delle parole di Malgioglio erano state trasmesse. “La situazione fuori è terribile – ha raccontato il concorrente a Giulia Salemi – adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa! Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale”. Dopo lo stacco della regia, Malgioglio è stato chiamato in confessionale, dove probabilmente gli sarà stato raccomandato di non parlare di Covid-19.

