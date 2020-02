Coronavirus: tutti gli eventi cancellati | Concerti, teatro, film al cinema

Il Coronavirus ha creato disagi anche il mondo dello spettacolo. Tanti i concerti saltati, gli spettacoli a teatro cancellati e i film di prossima uscita posticipati a data da destinarsi.

Da Milano a Bologna, sono stati annullati diversi concerti e, in seguito alle ordinanze regionali, alcune date sono state posticipate così come le uscite dei film al cinema.

Per quanto riguarda la musica, molti tra club e locali di musica live rimarranno chiusi fino al primo marzo.

Coronavirus, tutti i concerti annullati | Eventi

Milano e Bologna, città protagoniste dei concerti di questa settimana, hanno dovuto rimandare gli eventi a data da destinarsi. Gli esercenti locali sono preoccupati per la crisi economica derivata da questo blocco.

Elettra Lamborghini avrebbe dovuto esibirsi a Biella e Genova il 23 e il 24 febbraio. Anche Angelo Branduardi, la Pfm e i Negrita hanno dovuto spostare le date del concerto. Mentre il cantante lombardo ha spostato la data al 25 maggio (anziché il 24 febbraio), la Pfm insieme a Cristiano De André canteranno il 19 maggio, mentre per i Negrita non è stata ancora scelta una data sostitutiva: è stata anche sospesa la tappa a Bologna del 26 febbraio.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari salta del tutto, poiché le tappe erano previste in tutti i palazzetti di tra febbraio e marzo, compreso il Mediolanum Forum del 29 febbraio. “Speriamo di potervi dire di più dal 6 marzo in poi. La priorità è salvaguardare la salute collettiva”, così scrive la band sugli account social ufficiali.

Brunori Sas modifica il suo tour, annullata la “Data Zero” di Vigevano prevista per il 29 febbraio, rinviate invece le date di Torino, Milano, Bologna e Jesolo.

Coronavirus, le uscite al cinema slittano | Eventi cancellati

Anche il cinema ha risentito dell’effetto Coronavirus. Tante le prime saltate questo mese, partendo da The Grudge, Un amico straordinario e Charlie’s Angels.

Anche Il talento del Calabrone, film di Eagle Pictures e Paco Cinematografica previsto per il 5 marzo è stato posticipato a causa delle vicende sanitarie che hanno coinvolto l’Italia.

L’effetto Coronavirus ha fatto crollare il box office: nel weekend, è sceso del 44% rispetto a una settimana fa, perdendo 4,4 milioni di euro come riportato dal Sole24ore. Piemonte, Lombardia, Veneto, Fruili-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna hanno chiuso le sale in vista dell’emergenza sanitaria, ma la paura del contagio ha avuto riscontro anche nelle altre regioni e allontanato gli spettatori dalle sale.

Il film Volevo nascondermi con Elio Germano nei panni dell’artista Ligabue, previsto per il 27 febbraio, è stato spostato, così come per “Si vive una volta sola” di Carlo Verdone.

E ancora, tra i film posticipati vediamo “Salvo amato, Livia mia”, il nuovo episodio del Commissario Montalbano atteso al cinema il 24, 25 e 26 febbraio prima di arrivare sui piccoli schermi della Rai.

Di seguito, la lista completa dei film posticipati a causa del Coronavirus:

Si vive una volta sola

Lupin III – The First

The Grudge

Un amico straordinario

Volevo nascondermi

Charlie’s Angels

Non si scherza col fuoco

Dopo il matrimonio

Amiche in affari

Cambio tutto

ARCTIC – Un’avventura glaciale

Intanto, anche il mondo del teatro risente del Coronavirus. Secondo quanto riportato da Agi, su una stima calcolata su dati Siae è stata rilevata una perdita di 10,1 milioni di euro al botteghino e la cancellazione di 7400 spettacoli.

