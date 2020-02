Coronavirus Italia, le proposte di Salvini e Lega per contrastare l’epidemia

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus in Italia, con sette morti e oltre 230 contagi, Matteo Salvini ha organizzato stamattina in Senato una conferenza stampa nella quale ha presentato le proposte della Lega per affrontare l’epidemia. Senza risparmiare stoccate al governo e soprattutto al premier, Giuseppe Conte.

“Abbiamo allestito un decalogo – ha detto il segretario del Carroccio – che metteremo a disposizione del governo, perché nonostante l’atteggiamento sgradevole di qualcuno che cerca nemici in casa altrui, è un momento in cui la popolazione ci chiede proposte”.

Tra le idee avanzate dalla Lega, particolare attenzione viene posta all’aspetto economico dell’emergenza. Il solo comparto del turismo”, infatti, secondo i dati in possesso di Salvini ha registrato “l’80 per cento di presenze in meno”. Per questo motivo, in un momento in cui “il turismo internazionale è compromesso”, per Salvini serve un piano di rilancio del turismo “su scala nazionale”. Anche dal punto di vista della comunicazione: “Bisogna ribadire che l’Italia è il Paese più bello dove venire a trascorrere qualche giorno di vacanza”.

“Venti milioni di euro servono forse a una parte della popolazione di Codogno”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno, sostenendo che, dalle stime fatte dalla Lega, servirebbero “dieci miliardi” di sostegno a famiglie e imprese. Oltre a una free tax zone, ovvero all’esenzione dal pagamento delle tasse. Un provvedimento, questo, già firmato dal ministro Gualtieri e in vigore fino al 31 marzo 2020 in tutti i comuni posti in quarantena. Nell’idea di Salvini, espressa in risposta alle domande dei giornalisti presenti, l’esenzione andrebbe estesa a tutto il resto del Paese.

Qualche proposta anche sulla scuola. Visto che nelle regioni focolaio sono state sospese le lezioni, per Salvini occorre anche valutare “se prolungare l’anno scolastico oltre i primi giorni di giugno, sia per il programma scolastico sia per alleggerire il carico delle famiglie”.

Salvini, l’attacco al governo Conte sul Coronavirus

Le proposte della Lega, ha ribadito Salvini, “verranno consegnate al governo e io personalmente le consegnerò previa telefonata”. Un riferimento non troppo velato alla polemica a distanza con Conte, che nei giorni scorsi ha detto di aver informato tutti gli esponenti delle opposizioni sull’emergenza Coronavirus ad eccezione del leader leghista, che “non ha risposto al telefono”.

“Il presidente del Consiglio – ha aggiunto Salvini – se volesse chiamare un senatore, avrebbe la facoltà di farlo. Basta che telefoni, o mandi un Whatsapp, al numero giusto… Il Whatsapp Conte non l’ha mandato a me, ma a qualcun altro. Comunque siccome bado alla sostanza, oggi il premier Conte lo chiamo io. Riusciremo a fargli avere direttamente le nostre proposte. Speriamo che il governo non le metta in quarantena”.

“Ci sono medici e infermieri, da ore e giorni a lavoro, che non meritano certamente – ha concluso il leader del Carroccio – che qualcuno li indichi in maniera sgradevole come i responsabili di quello che sta accadendo. Qualcuno, in maniera sgradevole, invece di guardare cosa non ha funzionato in casa propria, cerca responsabilità in casa altrui. Ribadisco a nome dei medici italiani, dei sindaci, dei governatori: che non si scarichino responsabilità che sono evidentemente del governo centrale sui territori, sui medici, sui sindaci e sui governatori. Sarebbe di pessimo gusto, piccino piccino”.

