Coronavirus, la colonna sonora di Ennio Morricone risuona su piazza Navona deserta

Jacopo Mastrangelo regala una commovente interpretazione con la chitarra elettrica di una delle più belle colonne sonore scritte dal maestro Ennio Morricone, quella composta per il film “C’era una volta in America” del 1984. Dopo i rintocchi delle campane di piazza Navona a Roma, l’interprete esegue con la sua chitarra elettriche le celebri note composte dal maestro. Una versione rock che risuona su una piazza Navona deserta a causa del Coronavirus, mentre intanto, come simbolo di speranza, sventola il tricolore. Il video è tratto dal profilo Facebook di Fabio Mastrangelo.

