Il produttore della notte degli Oscar: “La polizia era pronta ad arrestare Will Smith”

“La polizia era pronta ad arrestare Will Smith”: è il clamoroso retroscena raccontato da Will Packer, produttore della notte degli Oscar.

Intervistato in esclusiva nel programma Good Morning America, in onda sull’emittente Abc, Packer ha raccontato cosa è accaduto nel dietro le quinte della cerimonia subito dopo lo schiaffo rifilato da Smith al comico Chris Rock, reo di aver fatto una battuta sulla moglie dell’attore.

Secondo quanto raccontato dal produttore, Chris Rock si trovava nel suo ufficio quando è arrivata la polizia. “Siamo pronti, possiamo prenderlo in questo momento” avrebbero dichiarato gli agenti aggiungendo: “Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo”.

“No, sto bene” avrebbe, invece, risposto il comico, rifiutandosi, dunque, di sporgere denuncia contro Will Smith. Il 18 aprile, intanto, il consiglio dell’Academy si riunirà di nuovo per decidere le azioni disciplinari da intraprendere nei confronti dell’attore, mentre nel frattempo Smith potrà presentare una risposta scritta per difendersi.

Nella giornata di giovedì 31 marzo, intanto, è emerso che l’Academy, dopo l’aggressione, ha cercato di allontanare Smith con l’attore che si è rifiutato di andarsene, rimanendo seduto in prima fila.

Secondo quanto rivelato dal sito Tmz, invece, Chris Rock non sapeva della malattia di Jade Pinkett, motivo per cui avrebbe fatto la battuta sul suo look.