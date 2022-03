“Sono disgustato”: la durissima reazione di Jim Carrey allo schiaffo di Will Smith

La reazione di Jim Carrey allo schiaffo di Will Smith agli Oscar: “Disgustato”

Anche Jim Carrey ha detto la sua sullo schiaffo che Will Smith ha rifilato al comico Chris Rock nel corso della cerimonia degli Oscar. E l’attore non ha usato mezzi termini per criticare sia il collega, che la platea del Dolby Theatre di Los Angeles.

Intervenuto al Morning Show della CBS, Jim Carrey ha dichiarato: “Sono davvero disgustato dalla standing ovation. Hollywood è solo una massa di gente senza spina dorsale e quanto accaduto mi sembra davvero una chiara indicazione del fatto che non siamo più un club alla moda”.

Carrey, poi, ha dichiarato che secondo lui Will Smith andava arrestato e quando gli è stato fatto notare che Chris Rock non ha voluto sporgere denuncia ha risposto: “Non ha voluto seccature. Io avrei fatto causa a Will Smith per duecento milioni di dollari perché quel video ormai è qua per restare e continuerà a essere in ogni dove. È un insulto che durerà a lungo. Se vuoi urlare dal pubblico, mostrare la tua disapprovazione o dire qualcosa su Twitter, non vuol dire che hai il diritto di andare su un palco e prendere a ceffoni in faccia qualcuno ‘perché ha detto delle cose'”.

“È qualcosa che non si può definire un’escalation, è venuta fuori dal nulla perché c’è qualcosa che sta accadendo in Will, è frustrato – ha continuato Jim Carrey – Gli auguro il meglio, dico davvero. Personalmente non ho nulla contro Will Smith, ha fatto delle grandi cose. Ma quello non è stato un bel momento. Ha offuscato un momento di splendore che apparteneva a tutti, a tutte quelle persone che hanno lavorato duramente per arrivare lì. È stato un atto egoista da parte sua”.